В Украине изменят законодательство для борьбы с уклонением от уплаты налогов по стандартам ЕС

Украина до конца 2024 года разработает законы по согласованию со стандартами ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

В этом году состоится первый автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Кроме того, до конца 2024 года будет разработан закон по борьбе с уклонением от уплаты налогов по стандартам ЕС.

Так, 29 мая состоялась разъяснительная встреча представителей Украины и Республики Молдова с Европейской Комиссией по официальному скринингу в рамках переговоров в части раздела 16 «Налогообложение».

Минфин сообщил, что совместно с национальными экспертами и при поддержке партнеров работает над подготовкой изменений в законодательство в части приведения некоторых норм Налогового кодекса Украины в соответствие с законодательством ЕС, в частности, в случаях, когда существует риск двойного налогообложения или неналогообложения налогом на добавленную стоимость.

До конца 2024 года запланирована разработка законодательства в сфере прямого налогообложения с целью введения общего правила противодействия злоупотреблениям (GAAR) и достижения согласованности со стандартами ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов (правила Anti Tax Avoidance Directive – ATAD).

Также во время встречи украинская сторона сообщила о результатах работы по развитию процедур обмена информацией, которые определены в Отчете Еврокомиссии как приоритетные для Украины. Первый автоматический обмен информацией о финансовых счетах запланирован на 2024 год. Первый автоматический обмен отчетами в разрезе стран намечен на 2026 год.

Украинская сторона выразила благодарность за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Европейского Союза, что приведет к ускорению интеграции в ЕС.

Напомним, что в январе 2024 года Европейская Комиссия приступила к скринингу законодательства Украины на соответствие правовым нормам Европейского Союза, что является обязательной процедурой при вступлении в ЕС страны-кандидата. Украина сегодня достигла определенного уровня подготовки в сфере налогообложения. По выводам экспертов Еврокомиссии, законодательство Украины о налоге на добавленную стоимость в целом соответствует Директиве ЕС о НДС, об акцизном налогообложении частично приведено в соответствие с законодательством ЕС, а в части прямых налогов требует приведения в соответствие с ключевыми директивами в сфере корпоративного налогообложения и противодействия уклонению от уплаты налогов.

Команда Минфина и ГНС провела анализ соответствия национального законодательства с законодательством ЕС, разработала и подала в Верховную Раду ряд законопроектов с целью приближения к требованиям Директив Совета ЕС.

Автор: Наталя Мамченко

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