ВС оставил в силе приговор в отношении депутата госдумы рф, осужденной за посягательство на территориальную целостность Украины

Депутату госдумы россии было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества в пользу Украины.

В четверг, 30 мая, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение судов, согласно которым депутат госдумы рф была признана виновной в том, что она как представитель власти по предварительному сговору с другими лицами умышленно совершила действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Ей было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей в праве собственности имущества в пользу государства Украины.

«Как установили суды, 15 февраля 2022 года депутат вместе с другими представителями госдумы рф поддержала постановление с обращением к президенту рф с просьбой рассмотреть вопрос о признании россией самопровозглашенных «днр» и «лнр» как самостоятельных, суверенных и независимых государств», - сообщили в ВС.

Кроме того, 22 февраля 2022 года она поддержала ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между рф и «днр» и «лнр». Такие решения были частью преступного плана страны-агрессора, поскольку сам факт их существования использовался при создании поводов для эскалации военного конфликта и являлся попыткой оправдания агрессии. Эти действия лица привели к тяжелым последствиям в виде гибели людей, в том числе детей, получению ими телесных повреждений различной степени тяжести и причинению материального ущерба в виде уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры.

Это уголовное производство как на этапе досудебного расследования, так и в ходе судебного разбирательства осуществлялось в отсутствие обвиняемой (in absentia) в порядке специального досудебного и судебного производства.

Полный текст постановления КУС ВС по делу № 127/26784/22 (производство № 51-7572км23) будет объявлен 4 июня 2024 года в 17:00.

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