Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

ВС оставил в силе приговор в отношении депутата госдумы рф, осужденной за посягательство на территориальную целостность Украины

14:57, 30 мая 2024
Депутату госдумы россии было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества в пользу Украины.
ВС оставил в силе приговор в отношении депутата госдумы рф, осужденной за посягательство на территориальную целостность Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 30 мая, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение судов, согласно которым депутат госдумы рф была признана виновной в том, что она как представитель власти по предварительному сговору с другими лицами умышленно совершила действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Ей было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей в праве собственности имущества в пользу государства Украины.

 «Как установили суды, 15 февраля 2022 года депутат вместе с другими представителями госдумы рф поддержала постановление с обращением к президенту рф с просьбой рассмотреть вопрос о признании россией самопровозглашенных «днр» и «лнр» как самостоятельных, суверенных и независимых государств», - сообщили в ВС.

Кроме того, 22 февраля 2022 года она поддержала ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между рф и «днр» и «лнр». Такие решения были частью преступного плана страны-агрессора, поскольку сам факт их существования использовался при создании поводов для эскалации военного конфликта и являлся попыткой оправдания агрессии. Эти действия лица привели к тяжелым последствиям в виде гибели людей, в том числе детей, получению ими телесных повреждений различной степени тяжести и причинению материального ущерба в виде уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры.

Это уголовное производство как на этапе досудебного расследования, так и в ходе судебного разбирательства осуществлялось в отсутствие обвиняемой (in absentia) в порядке специального досудебного и судебного производства.

Полный текст постановления КУС ВС по делу № 127/26784/22 (производство № 51-7572км23) будет объявлен 4 июня 2024 года в 17:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинские студенты иностранных вузов для постановки на учет должны приехать в Украину, дистанционно это сделать нельзя – Минобороны

Украинские юноши, которым исполнилось 17 лет и которые находятся за границей, должны приехать в Украину, чтобы стать на военный учет, дистанционно это сделать невозможно, сообщили в Минобороны.

В Украине изменят законодательство для борьбы с уклонением от уплаты налогов по стандартам ЕС

Украина до конца 2024 года разработает законы по согласованию со стандартами ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Украина еще не получила от США экономическую помощь 7,8 млрд долларов и получит ее при определенных условиях – проект Соглашения

Условия предоставления средств для финансирования бюджета Украины за счет помощи США будут определены отдельными договоренностями – Кабмин утвердил проект Соглашения с Правительством США.

Совет судей определил, кто из кандидатов на должности судей КСУ сможет претендовать на кресла судей Конституционного Суда

Не возникло претензий к 12 кандидатам на должности судей КСУ по квоте Съезда судей из 16.

Кабмин одобрил проект соглашения с правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи

Часть из предоставленной Украине США помощи должна быть возвращена – Кабмин одобрил проект соглашения с Правительством США.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва