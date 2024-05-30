Правительство расширило полномочия Минцифры в сфере электронной идентификации

Теперь Минцифра будет разрабатывать нормы и стандарты и их техническое регулирование в сферах электронных доверительных услуг и электронной идентификации.

Правительство приняло решение о расширении полномочий Минцифры в сфере электронной идентификации. Также изменило требования для создания и проверки усовершенствованных электронных подписей и печатей.

Как пояснили в Министерстве цифровой трансформации Украины, отныне Минцифра будет разрабатывать нормы и стандарты и их техническое регулирование в сферах электронных доверительных услуг и электронной идентификации. Полномочия по развитию этого направления будут четко определены за Минцифрой и не будут дублироваться другими государственными органами.

Предоставители электронных доверительных услуг смогут самостоятельно выбирать в пределах каждой услуги, какие именно стандарты они будут применять из перечня, определенного Кабинетом Министров.

«Это поможет не создавать монополию на цифровом рынке», - отмечают в ведомстве и добавляют, что одобрение постановлений ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС и приблизит положения национального законодательства к европейским требованиям в сфере электронной идентификации и доверительных услуг.

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