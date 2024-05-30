Практика судів
  1. В Україні

Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації

15:26, 30 травня 2024
Відтепер Мінцифра розроблятиме норми й стандарти та їхнє технічне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.
Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив постанови про розширення повноважень Мінцифри у сфері електронної ідентифікації. А також змінив вимоги для створення та перевірки вдосконалених електронних підписів і печаток.

Як пояснили у Міністерство цифрової трансформації України, відтепер Мінцифра розроблятиме норми й стандарти та їхнє технічне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. Повноваження щодо розвитку цього напряму буде чітко визначено за Мінцифрою та не дублюватиметься іншими державними органами.

Надавачі електронних довірчих послуг зможуть самостійно обирати в межах кожної послуги, які саме стандарти вони застосовуватимуть з переліку, визначеного Кабінетом Міністрів.

«Це допоможе не створювати монополію на цифровому ринку», - зауважують у відомстві та додають, що схвалення постанов пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС і наблизить положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та довірчих послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні змінять законодавство для боротьби з ухиленням від сплати податків за стандартами ЄС

Україна до кінця 2024 року розробить закони для узгодження зі стандартами ЄС щодо боротьби з ухиленням від сплати податків.

Україна ще не отримала від США економічну допомогу 7,8 млрд доларів і отримає її за певних умов – проект Угоди

Умови надання коштів для фінансування бюджету України за рахунок допомоги США будуть визначені окремими домовленостями – Кабмін затвердив проект Угоди з Урядом США.

РСУ визначила, хто з кандидатів на посади суддів КСУ зможе претендувати на крісла суддів Конституційного Суду

Не виникло претензій до 12 кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів з 16.

Кабмін схвалив проект угоди з урядом США про повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги

Частина з наданої Україні США допомоги повинна бути повернута – Кабмін схвалив проект угоди з Урядом США.

До НАБУ увійшов міжнародний спеціальний агент з питань корупції в рамках взаємодії з ФБР

У березні в рамках угоди з ФБР до Києва прибув міжнародний спеціальний агент з питань корупції, який увійде в НАБУ – звіт генінспектора Роберта Сторча.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва