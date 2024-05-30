Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації

Відтепер Мінцифра розроблятиме норми й стандарти та їхнє технічне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Уряд ухвалив постанови про розширення повноважень Мінцифри у сфері електронної ідентифікації. А також змінив вимоги для створення та перевірки вдосконалених електронних підписів і печаток.

Як пояснили у Міністерство цифрової трансформації України, відтепер Мінцифра розроблятиме норми й стандарти та їхнє технічне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. Повноваження щодо розвитку цього напряму буде чітко визначено за Мінцифрою та не дублюватиметься іншими державними органами.

Надавачі електронних довірчих послуг зможуть самостійно обирати в межах кожної послуги, які саме стандарти вони застосовуватимуть з переліку, визначеного Кабінетом Міністрів.

«Це допоможе не створювати монополію на цифровому ринку», - зауважують у відомстві та додають, що схвалення постанов пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС і наблизить положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та довірчих послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.