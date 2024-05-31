Призначення та продовження державної служби для фахівців після 65 років: що треба знати

Особи, які досягли 65-річного віку, можуть бути призначені на державну службу строком на один рік з правом повторного призначення без проведення щорічного конкурсу.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса роз’яснило питання призначення та продовження державної служби для фахівців після 65 років.

Гранічний вік перебування на посадах державної служби складає 65 років. Чи можна працювати після досягнення цього віку? Законодавство дає чітку відповідь на це питання.

Отже, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (далі - Закон) від 16.12.2020 № 1086-IX знято вікові обмеження для роботи на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

Згідно з пунктом 4 частини другої статті 34 Закону, особи, які досягли 65-річного віку, можуть бути призначені на державну службу строком на один рік з правом повторного призначення без проведення щорічного конкурсу. Це рішення приймається суб’єктом призначення і може поновлюватися без обмежень щодо кількості таких призначень. Законом також передбачено, що державний службовець може залишатися на посаді після досягнення 65-річного віку за його згодою і рішенням суб’єкта призначення, але не довше, ніж до досягнення 70-річного віку. Важливо зазначити, що таке продовження може відбуватися без необхідності звільнення з посади.

Законодавством не визначено форми пропозиції суб’єктом призначення державному службовцю залишення на державній службі та строку прийняття згаданого рішення.

Оскільки відповідно до пункту 7 частини першої статті 83 Закону державна служба припиняється у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, рішення про продовження строку перебування на державній службі має бути прийняте до досягнення державним службовцем 65-річного віку або у день досягнення зазначеного віку.

Рішення про продовження служби оформлюється наказом (розпорядженням). При цьому продовження служби можливо на тій самій посаді або на іншій рівнозначній чи нижчій посаді державної служби. Державного службовця може бути переведено на іншу рівнозначну чи нижчу посаду державної служби згідно з умовами, визначеними статтею 41 Закону, як після прийняття рішення про залишення його на службі після досягнення 65-річного віку, так і одночасно з прийняттям такого рішення.

У разі досягнення державним службовцем 70-річного віку, він підлягає звільненню на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону. Така ж підстава для звільнення має бути застосована до державного службовця, щодо якого суб’єкт призначення не прийняв рішення про чергове продовження строку перебування на державній службі.

Крім того, відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб’єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, а також за наявності у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

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