На Закарпатті четверо чоловіків з двома дитячими надувними кругами за 16 тисяч доларів планували переплисти Тису, фото

Чоловіки за $4000 з кожного отримали від ділків лише два дитячих надувних круга та вказівку напрямку Тиси.

На Закарпатті прикордонники затримали 4 чоловіків, які мали при собі 2 надувних дитячих круга і намагалися втекти з країни, перепливши річку Тиса. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Вплав потрапити до Румунії планували двоє жителів Львівщини та жителі Закарпаття і Тернопільщини.

Встановлено, що чоловіки звернулися за допомогою до ділків, на яких вийшли через соцмережі. По прибуттю у місто Тячів чоловіків автівкою підвезли в прикордоння та вказали напрямок, де знаходиться річка Тиса.

Крім того, їм на чотирьох дали два надувних дитячих круга. Самі ж організатори оборудки втекли. За такі послуги правопорушники мали заплатити по 4 тисячі доларів кожний.

За 50 метрів до кордону чоловіки потрапили у поле зору прикордонного наряду, який ніс службу поблизу.

Один з «плавців» спробував втекти. Свої наміри він змінив лише після здійснення нарядом попереджувальних пострілів. Втікача та його спільників затримали.

Стосовно них складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Крім того, стосовно порушника, який проігнорував законні вимоги прикордонного наряду, складено протокол та за ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону». Справи скеровано до суду.

Коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється.

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