Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

На Закарпатье четверо мужчин с двумя детскими надувными кругами за 16 тысяч долларов планировали переплыть Тису, фото

21:39, 30 мая 2024
Мужчины за $4000 из каждого получили от дельцов только два детских надувных круга и указание направления Тисы.
На Закарпатье четверо мужчин с двумя детскими надувными кругами за 16 тысяч долларов планировали переплыть Тису, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье пограничники задержали 4 мужчин, которые имели при себе 2 надувных детских круга и пытались бежать из страны, переплыв реку Тиса. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Вплавь попасть в Румынию планировали два жителя Львовщины и жители Закарпатья и Тернопольщины.

Установлено, что мужчины обратились за помощью к дельцам, на которых вышли через соцсети. По прибытию в город Тячев мужчину автомобилем подвезли в приграничье и указали направление, где находится река Тиса.

Кроме того, им на четырех дали два надувных детских круга. Сами же организаторы сделки скрылись. За такие услуги правонарушители должны заплатить по 4 тысячи долларов каждый.

За 50 метров до границы мужчины попали в поле зрения пограничного наряда, который нес службу поблизости.

Один из «пловцов» попытался скрыться. Свои намерения он изменил только после совершения нарядом упреждающих выстрелов. Беглеца и его сообщников задержали.

Относительно них составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Кроме того, в отношении нарушителя, проигнорировавшего законные требования пограничного наряда, составлен протокол и по ст.185-10 «Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы». Дела направлены в суд.

Круг лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин, устанавливается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит изменения по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств

Не будет считаться преступлением вынужденное причинение вреда лицом, которое в интересах нацбезопасности выполняло заранее утвержденную руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности контрразведывательную задачу.

В ВККС сообщили, как планируют избежать конфликта интересов во время конкурса в апелляционные суды и рассказали, как будет проходить сам конкурс

Высшая квалификационная комиссия судей готова пойти на беспрецедентные меры, чтобы убедить всех в прозрачности конкурсных процедур.

Совет судей попросил Кабинет министров обеспечить представительство судебной власти на заседаниях Правительства

В Совете судей считают, что судебная власть, как отдельная ветвь власти, имеет право участвовать в заседаниях Кабинета министров.

Парламент рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о введении новой дипломатической должности Специального представителя Украины

Спецпредставитель для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере будет назначаться на должность и увольняться Президентом по представлению Министра иностранных дел.

В 2024 году средства от США в бюджет Украины не поступали – Минфин показал, на какую сумму помогли международные партнеры

Минфин обнародовал данные о финансировании бюджета Украины за счет средств международных партнеров, согласно которым в 2024 году США экономическую поддержку бюджету Украины не оказывало.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду