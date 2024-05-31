Назначение и продление государственной службы для специалистов после 65 лет: что нужно знать

Лица, достигшие 65-летнего возраста, могут быть назначены на государственную службу сроком один год с правом повторного назначения без проведения ежегодного конкурса.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса разъяснило вопросы назначения и продления государственной службы для специалистов после 65 лет.

Предельный возраст пребывания в должностях государственной службы составляет 65 лет. Можно ли работать после достижения этого возраста? Законодательство дает четкий ответ на этот вопрос.

Итак, Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» (далее – Закон) от 16.12.2020 № 1086-IX сняты возрастные ограничения для работы на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Согласно пункту 4 части второй статьи 34 Закона лица, достигшие 65-летнего возраста, могут быть назначены на государственную службу сроком на один год с правом повторного назначения без проведения ежегодного конкурса. Это решение принимается субъектом назначения и может возобновляться без ограничений количества таких назначений. Законом также предусмотрено, что государственный служащий может оставаться в должности после достижения 65-летнего возраста с его согласия и решения субъекта назначения, но не дольше, чем до достижения 70-летнего возраста. Важно отметить, что такое продолжение может происходить без необходимости увольнения с должности.

Законодательством не определены формы предложения субъектом назначения государственному служащему оставление на государственной службе и срок принятия упомянутого решения.

Поскольку согласно пункту 7 части первой 83 Закона государственная служба прекращается в случае достижения государственным служащим 65-летнего возраста, решение о продлении срока пребывания на государственной службе должно быть принято до достижения государственным служащим 65-летнего возраста или в день достижения указанного возраста.

Решение о продлении службы оформляется приказом (распоряжением). При этом продление службы возможно на той же должности или на другой равнозначной или низшей должности государственной службы. Государственный служащий может быть переведен на другую равнозначную или низшую должность государственной службы согласно условиям, определенным статьей 41 Закона, как после принятия решения об оставлении его на службе после достижения 65-летнего возраста, так и одновременно с принятием такого решения.

В случае достижения государственным служащим 70-летнего возраста, он подлежит увольнению из пункта 7 части первой статьи 83 Закона. Такое же основание для увольнения должно быть применено к государственному служащему, в отношении которого субъект назначения не принял решение об очередном продлении срока пребывания на государственной службе.

Кроме того, согласно части 5 статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» в период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, должности руководителей субъектов государственного сектора экономики, коммунальных предприятий, учреждений , организаций руководителем государственной службы или субъектом назначения, сельским, поселковым, городским головой, председателем районного, районного в городе, областного совета, начальником соответствующей военной администрации без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на основании поданного заявления, заполненного лицевой карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие у таких лиц гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиям законодательства, установленным в отношении соответствующих должностей, а также при наличии в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в прошлом году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.