ВС залишив у силі вирок щодо депутатки держдуми рф, засудженої за посягання на територіальну цілісність України

Депутатці держдуми рф було призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна на користь України.

У четвер, 30 травня, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів, відповідно до яких депутат держдуми рф була визнана винуватою в тому, що вона як представник влади за попередньою змовою з іншими особами умисно вчинила дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України). Їй було призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна на користь держави України.

«Як установили суди, 15 лютого 2022 року депутат разом з іншими представниками держдуми рф підтримала постанову із зверненням до президента рф з проханням розглянути питання про визнання росією самопроголошених «днр» та «лнр» як самостійних, суверенних і незалежних держав», - повідомили у ВС.

Крім того, 22 лютого 2022 року вона підтримала ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф та «днр» і «лнр».

Такі рішення були частиною злочинного плану країни-агресора, оскільки сам факт їх існування використовувався при створенні приводів для ескалації воєнного конфлікту й був спробою виправдання агресії. Ці дії особи призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

Це кримінальне провадження як на етапі досудового розслідування, так і під час судового розгляду здійснювалося за відсутності обвинуваченої (in absentia) в порядку спеціального досудового та судового провадження.

Повний текст постанови ККС ВС у справі № 127/26784/22 (провадження № 51-7572км23) буде оголошено 4 червня 2024 року о 17:00.

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