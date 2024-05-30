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В Україні змінять законодавство для боротьби з ухиленням від сплати податків за стандартами ЄС

15:10, 30 травня 2024
Україна до кінця 2024 року розробить закони для узгодження зі стандартами ЄС щодо боротьби з ухиленням від сплати податків.
В Україні змінять законодавство для боротьби з ухиленням від сплати податків за стандартами ЄС
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У цьому році відбудеться перший автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Крім того, до кінця 2024 року буде розроблено закон для боротьби з ухиленням від сплати податків за стандартами ЄС.

Так, 29 травня відбулася роз’яснювальна зустріч представників України та Республіки Молдова з Європейською Комісією щодо офіційного скринінгу в межах переговорів  у частині розділу 16 «Оподаткування».

Мінфін повідомив, що спільно з національними експертами та за підтримки партнерів працює над підготовкою змін до законодавства в частині приведення деяких норм Податкового кодексу України у відповідність до законодавства ЄС, зокрема, у випадках, коли існує ризик подвійного оподаткування або неоподаткування податком на додану вартість.

До кінця 2024 року заплановано  розробку законодавства у сфері прямого оподаткування з метою запровадження загального правила протидії зловживанням (GAAR) та досягнення узгодженості із стандартами ЄС щодо боротьби з ухиленням від сплати податків (правила Anti Tax Avoidance Directive – ATAD).

Також під час зустрічі українська сторона повідомила про результати роботи з розбудови процедур обміну інформацією, які визначено в Звіті Єврокомісії як пріоритетні для України. Перший автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки заплановано на 2024 рік. Перший автоматичний обмін звітами в розрізі країн заплановано на 2026 рік.

Українська сторона висловила вдячність за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку Європейського Союзу, що сприятиме прискоренню інтеграції в ЄС.

Нагадаємо, що у січні 2024 року Європейська Комісія розпочала скринінг законодавства України на відповідність правовим нормам Європейського Союзу, що є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.  Україна на сьогодні досягла певного рівня підготовки у сфері оподаткування. За висновками експертів Єврокомісії законодавство України про податок на додану вартість загалом відповідає Директиві ЄС про ПДВ, про акцизне оподаткування частково приведено у відповідність до законодавства ЄС, а в частині прямих податків потребує приведення у відповідність із ключовими директивами у сфері корпоративного оподаткування та протидії ухиленню від сплати податків.

Команда Мінфіну та ДПС провела аналіз відповідності національного законодавства із законодавством ЄС, розробила та подала до Верховної Ради України низку законопроектів з метою наближення до вимог Директив Ради ЄС.

Автор: Наталя Мамченко 

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