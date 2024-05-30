Ограничения на бесплатное жилье в Чехии: что стоит знать украинским беженцам при выселении

При выселении можно вернуть большую сумму, чем было внесено изначально.

Источник фото: gromada

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Чехия вводит ограничения на бесплатное жилье для украинских беженцев. Поэтому для многих украинцев становится актуальным вопрос аренды жилья. Одним из распространенных аспектов этого процесса является внесение залога, размер которого регулируется законодательством. Однако, при выселении, возможно вернуть большую сумму, чем внесено изначально.

О правилах внесения залога при аренде жилья в Чехии рассказывает портал proukrainu.blesk.cz. Согласно установленным нормам, арендатору обычно нужно внести залог, чтобы гарантировать компенсацию возможного ущерба или погашение задолженности.

«Арендодатель имеет право на этот депозит. Но он должен договориться, в каком размере. Гражданский кодекс ограничивает максимальный размер этой доли до суммы трех арендных плат", - объясняет юрист из компании JŠK Катержина Бардонова.

Арендодатель должен вернуть залог арендатору, если жилье остается в надлежащем состоянии. Деньги должны быть возвращены на указанный банковский счет сразу после окончания срока аренды, что должно быть определено заранее.

В то же время, арендатор имеет право на проценты за удержание депозита, подобно процессу в банковской системе. Тем не менее, на практике многие арендаторы и арендодатели не учитывают этот факт.

«В некоторых договорах аренды прописывают: арендодатель принимает во внимание, что он имеет такую обязанность», - подчеркивает специалист.

По словам юриста, право на получение процентов за удержание депозита предусмотрено Гражданским кодексом. Арендатор может письменно уведомить арендодателя о своем желании начислить проценты за удержание депозита при выселении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.