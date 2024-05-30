В Киевском метрополитене пожаловались на нехватку кадров, возникшую из-за мобилизации и миграции

Из-за нехватки кадров, возникшей, в частности, из-за мобилизации, специфики работы и миграции, приходится увеличивать интервал движения поездов.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Киевский метрополитен из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего, в частности, из-за миграции, специфики профессий и мобилизационной работы, вынужден увеличивать интервалы между поездами.

Метрополитену не хватает кадров: машинистов электропоездов – 83 вакансии, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161.

«Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается», - объясняют в метрополитене.

Там уточнили, что Киевский метрополитен постоянно проводит усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. В частности, сотрудничает с учреждениями профильного образования и городским центром занятости. Но метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. Так, машинист электропоезда, к моменту его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев.

Интервалы движения между поездами увеличат ориентировочно на одну минуту в «межпик» и на 45 секунд в «пиковые» часы.

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