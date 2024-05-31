У Києві обмежать рух транспорту та пішоходів біля станції метро «Дніпро»

Причиною обмежень є ремонт.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

До 25 липня у Києві частково обмежать рух транспорту і пішоходів на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро». Це пов’язано з продовженням ремонтних робіт, про що повідомляє КК «Київавтодор».

На час ремонту закриють рух транспорту на крайній лівій смузі, а пішоходам буде заборонено користуватися тротуаром біля цієї смуги. Пішохідний рух буде перенаправлено на тротуар з протилежної сторони естакадного з’їзду.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності і закликає мешканців бути уважними та дотримуватися змін у русі.

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