В Киеве ограничат движение транспорта и пешеходов возле станции метро «Днепр»

Причиной ограничений является ремонт.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

До 25 июля в Киеве частично ограничат движение транспорта и пешеходов на эстакадном съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро «Днепр». Это связано с продолжением ремонтных работ, о чем сообщает КК «Киевавтодор».

На время ремонта закроют движение транспорта на крайней левой полосе, а пешеходам будет запрещено пользоваться тротуаром возле этой полосы. Пешеходное движение будет перенаправлено на тротуар с противоположной стороны эстакадного съезда.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» приносит извинения за временные неудобства и призывает жителей быть внимательными и соблюдать изменения в движении.

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