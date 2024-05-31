В Киеве вслед за метрополитеном на значительную нехватку кадров пожаловались предприятия дорожной отрасли

Как известно, в Киевском метрополитене пожаловались на нехватку кадров, возникшую из-за мобилизации и миграции.
В свою очередь Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.
Так, у КП ШЭУ Голосеевского района недостаток специалистов на уровне 30%, КП ШЭУ Днепровского района – 28%, КП ШЭУ Соломенского района – 18%.
«В настоящее время в рядах ВСУ находятся ориентировочно 17% дорожников от числа военнообязанных, и их количество постоянно увеличивается», - говорится в сообщении.
Наибольшая потребность в кадрах наблюдается по следующим профессиям:
- водитель автотранспортных средств;
- тракторист;
- асфальтобетонщик;
- машинист;
- дорожный рабочий;
- электрогазосварщик;
- слесарь-электрик;
- маляр-штукатур;
- механик;
- экономист;
- юрисконсульт;
- инженер по охране окружающей среды;
«Отправлять резюме необходимо по электронной почте: [email protected]», - добавили в ведомстве.
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