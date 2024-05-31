В Киеве вслед за метрополитеном на значительную нехватку кадров пожаловались предприятия дорожной отрасли

Нехватка специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 30%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в Киевском метрополитене пожаловались на нехватку кадров, возникшую из-за мобилизации и миграции.

В свою очередь Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.

Так, у КП ШЭУ Голосеевского района недостаток специалистов на уровне 30%, КП ШЭУ Днепровского района – 28%, КП ШЭУ Соломенского района – 18%.

«В настоящее время в рядах ВСУ находятся ориентировочно 17% дорожников от числа военнообязанных, и их количество постоянно увеличивается», - говорится в сообщении.

Наибольшая потребность в кадрах наблюдается по следующим профессиям:

- водитель автотранспортных средств;

- тракторист;

- асфальтобетонщик;

- машинист;

- дорожный рабочий;

- электрогазосварщик;

- слесарь-электрик;

- маляр-штукатур;

- механик;

- экономист;

- юрисконсульт;

- инженер по охране окружающей среды;

«Отправлять резюме необходимо по электронной почте: [email protected]», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.