Рада приняла закон о реформе дошкольного образования: что изменится

Верховная Рада в четверг, 6 июня, приняла закон № 8030, дающий старт глобальной реформе дошкольного образования. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
За проголосовали 299 нардепов.
Документом предлагается:
Инициатор закона, председатель подкомитета по раннему развитию и дошкольному образованию Владимир Воронов отметил, что одной из ключевых идей законопроекта 8030 является введение действенных механизмов для образовательного развития ребенка с самого рождения.
"Мы учли лучший отечественный и мировой опыт, современные вызовы и тенденции, а также евроинтеграционный процесс", – пояснил Воронов.
Он добавил, что этих изменений уже более 20 лет ждали родители, педагоги, воспитатели.
Закон предусматривает:
Владимир Воронов объявил, что подобная реформа обеспечит в будущем экономический рост общества и устойчивое развитие государства.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как в Украине планируют реформировать дошкольное образование.
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