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Рада приняла закон о реформе дошкольного образования: что изменится

12:54, 6 июня 2024
Согласно документу будут новые требования к образовательному пространству для детей и педагогов и несколько типов детских садов.
Рада приняла закон о реформе дошкольного образования: что изменится
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Верховная Рада в четверг, 6 июня, приняла закон № 8030, дающий старт глобальной реформе дошкольного образования. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

За проголосовали 299 нардепов.

Документом предлагается:

  • расширить возможности и гарантии для дошкольного образования всех детей дошкольного возраста с учетом потребностей, способностей и выбора индивидуальных образовательных траекторий, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, детей ВПЛ;
  • внедрить дерегуляцию и демократизацию в системе образования;
  • предусмотреть систему экономических гарантий развития заведений дошкольного образования;
  • учесть потенциал заведений, в том числе частных;
  • создать мотивацию для инвестирования в дошкольное образование;
  • стимулировать обеспечение гражданской защиты в сфере дошкольного образования и т.д.

Инициатор закона, председатель подкомитета по раннему развитию и дошкольному образованию Владимир Воронов отметил, что одной из ключевых идей законопроекта 8030 является введение действенных механизмов для образовательного развития ребенка с самого рождения.

"Мы учли лучший отечественный и мировой опыт, современные вызовы и тенденции, а также евроинтеграционный процесс", – пояснил Воронов.

Он добавил, что этих изменений уже более 20 лет ждали родители, педагоги, воспитатели.

Закон предусматривает:

  • разные формы получения дошкольного образования
  • разнообразие типов детских садов
  • новые требования к образовательному пространству для детей и педагогов
  • реальную дерегуляцию в системе образования
  • систему экономических гарантий развития заведений дошкольного образования

Владимир Воронов объявил, что подобная реформа обеспечит в будущем экономический рост общества и устойчивое развитие государства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как в Украине планируют реформировать дошкольное образование.

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