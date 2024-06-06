Рада приняла закон о реформе дошкольного образования: что изменится

Согласно документу будут новые требования к образовательному пространству для детей и педагогов и несколько типов детских садов.

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Верховная Рада в четверг, 6 июня, приняла закон № 8030, дающий старт глобальной реформе дошкольного образования. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

За проголосовали 299 нардепов.

Документом предлагается:

расширить возможности и гарантии для дошкольного образования всех детей дошкольного возраста с учетом потребностей, способностей и выбора индивидуальных образовательных траекторий, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, детей ВПЛ;

внедрить дерегуляцию и демократизацию в системе образования;

предусмотреть систему экономических гарантий развития заведений дошкольного образования;

учесть потенциал заведений, в том числе частных;

создать мотивацию для инвестирования в дошкольное образование;

стимулировать обеспечение гражданской защиты в сфере дошкольного образования и т.д.

Инициатор закона, председатель подкомитета по раннему развитию и дошкольному образованию Владимир Воронов отметил, что одной из ключевых идей законопроекта 8030 является введение действенных механизмов для образовательного развития ребенка с самого рождения.

"Мы учли лучший отечественный и мировой опыт, современные вызовы и тенденции, а также евроинтеграционный процесс", – пояснил Воронов.

Он добавил, что этих изменений уже более 20 лет ждали родители, педагоги, воспитатели.

Закон предусматривает:

разные формы получения дошкольного образования

разнообразие типов детских садов

новые требования к образовательному пространству для детей и педагогов

реальную дерегуляцию в системе образования

систему экономических гарантий развития заведений дошкольного образования

Владимир Воронов объявил, что подобная реформа обеспечит в будущем экономический рост общества и устойчивое развитие государства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как в Украине планируют реформировать дошкольное образование.

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