Талібан наклав заборону на гоління для співробітників ООН в Гераті

В Гераті співробітникам ООН наказано носити бороди під загрозою ув’язнення.

Фото: Amu TV

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відділ поширення чеснот та запобігання порокам афганського руху Талібан у місті Герат заборонив чоловікам-співробітникам ООН приходити на роботу без бороди. Про це повідомляє афганський телеканал Amu, посилаючись на джерела в ООН.

8 лютого представники Талібану відвідали центр «Іслам Кала» в Гераті та попередили чоловіків, що гоління або підстригання бороди призведе до ув’язнення. Це рішення є частиною нових суворих соціальних норм, які рух продовжує впроваджувати в Афганістані, зокрема в державних установах та навчальних закладах.

Ця вказівка з’явилася на фоні зростаючих труднощів у проведенні гуманітарних операцій в країні. У грудні 2023 року Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) зафіксувало 164 інциденти, що на 56% більше порівняно з жовтнем, і на 11% більше, ніж у тому ж періоді 2022 року. 99% цих інцидентів були пов'язані з діями Талібану, що серйозно вплинуло на надання гуманітарної допомоги, спричинивши призупинення 72 проєктів, а також закриття одного об'єкта та згортання двох ініціатив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.