Конкурс на посади суддів КСУ — оприлюднили зміст завдання в рамках оцінювання рівня компетентності у сфері права

Завдання для письмового оцінювання розробляла зовнішня група міжнародних експертів, які є фахівцями в сфері конституціоналізму.

Фото: facebook.com/AGE.CCU

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Дорадча група експертів оприлюднила зміст завдання, яке кандидати на посаду судді КСУ виконували 8 лютого 2025 року під час письмового оцінювання зі встановлення рівня компетентності в сфері права.

У ДГЕ нагадали, що завдання для письмового оцінювання розробляла зовнішня група міжнародних експертів, які є фахівцями в сфері конституціоналізму.

Вони розробили пʼять варіантів таких завдань, з яких випадковим чином в прямому ефірі було обрано пакет із завданням №2.

«ДГЕ публікує його зміст, щоб всі охочі могли ознайомитися з ним та зрозуміти суть завдання, яке виконували кандидати.

Нагадаємо, що на проведення письмового оцінювання було відведено 3 години», - додали у ДГЕ.

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