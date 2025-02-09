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Конкурс на посади суддів КСУ — оприлюднили зміст завдання в рамках оцінювання рівня компетентності у сфері права

14:11, 9 лютого 2025
Завдання для письмового оцінювання розробляла зовнішня група міжнародних експертів, які є фахівцями в сфері конституціоналізму.
Конкурс на посади суддів КСУ — оприлюднили зміст завдання в рамках оцінювання рівня компетентності у сфері права
Фото: facebook.com/AGE.CCU
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Дорадча група експертів оприлюднила зміст завдання, яке кандидати на посаду судді КСУ виконували 8 лютого 2025 року під час письмового оцінювання зі встановлення рівня компетентності в сфері права.

У ДГЕ нагадали, що завдання для письмового оцінювання розробляла зовнішня група міжнародних експертів, які є фахівцями в сфері конституціоналізму.

Вони розробили пʼять варіантів таких завдань, з яких випадковим чином в прямому ефірі було обрано пакет із завданням №2.

«ДГЕ публікує його зміст, щоб всі охочі могли ознайомитися з ним та зрозуміти суть завдання, яке виконували кандидати.

Нагадаємо, що на проведення письмового оцінювання було відведено 3 години», - додали у ДГЕ.

 

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КСУ

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