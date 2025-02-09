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В поліції розповіли, як працівник Львівського університету, якого забрав ТЦК, міг опинитись з травмами на дорозі

17:48, 9 лютого 2025
У чоловіка лікарі діагностували тяжкі травми голови.
В поліції розповіли, як працівник Львівського університету, якого забрав ТЦК, міг опинитись з травмами на дорозі
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Поліція Житомирської області повідомила, що з’ясовує обставини травмування жителя Львівщини, якого знайшли біля Житомира з травмами.

Правоохоронці зазначили, що лікарі доставили травмованого до реанімаційного відділення лікарні, де у нього були діагностовані тяжкі травми голови.

«Обставин травмування чоловік медикам не пояснив, однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних. Нині потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що потерпілий – 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин.

«Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження», - йдеться у заяві.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Раніше у Львівському обласному ТЦК заявили, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку і не мав права на відстрочку, оскільки працював лаборантом. Після проходження ВЛК його доставили до військової частини.  Також там додали, що протиправних дій щодо чоловіка здійснено не було.

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Національна поліція Львів

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