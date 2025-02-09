Зеленський допустив переговори з РФ, якщо США та Європа дадуть гарантії безпеки

Володимир Зеленський зазначив, що переговори України з Росією можливі, але важливо надання гарантій безпеки від західних партнерів.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявляв, що «закінчити війну цього року – реально, для цього є всі можливості».

Глави держави заявив, що він був би готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, якби отримав чітке розуміння, що США і Європа не залишать Україну. Про це він сказав в інтерв’ю для британського мовника ITV News.

«Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати та дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів», - додав Президент.

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