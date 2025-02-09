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Зеленский допустил переговоры с РФ, если США и Европа дадут гарантии безопасности

17:30, 9 февраля 2025
Владимир Зеленский отметил, что переговоры Украины с Россией возможны, но важно предоставление гарантий безопасности от западных партнеров.
Зеленский допустил переговоры с РФ, если США и Европа дадут гарантии безопасности
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «закончить войну в этом году – реально, для этого есть все возможности».

Глава государства заявил, что он был бы готов к любому формату переговоров с Россией, если бы получил четкое понимание, что США и Европа не бросят Украину. Об этом он сказал в интервью для британского вещателя ITV News.

«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и они нас будут поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я бы был готов к любому формату переговоров», - добавил Президент.

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США ЕС война Владимир Зеленский

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