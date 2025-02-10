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Кто может потерять право на субсидии – объяснение Минсоцполитики

07:00, 10 февраля 2025
Долги, дорогие активы и большие площади – причина отказа в субсидии.
Кто может потерять право на субсидии – объяснение Минсоцполитики
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Министерство социальной политики Украины сообщило, что выплату жилищных субсидий могут приостановить, если граждане имеют большие площади жилья, дорогое имущество или задолженности. Субсидия предоставляется для уменьшения расходов на коммунальные услуги, однако существуют несколько условий, при которых ее не назначают.

Так, субсидия не выдается, если:

- общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир в многоквартирных домах и 230 кв. м для индивидуальных домов (за исключением определенных категорий граждан);

- в течение последних 12 месяцев человек или член его семьи совершил операции на сумму более 50 тыс. грн, такие как покупка недвижимости или транспорта;

- у домохозяйства есть более одного жилого помещения или транспортных средств, подлежащих регистрации;

- на депозитах есть сумма более 100 тыс. грн.

Также, отсутствие субсидии возможно в случае задолженности за коммунальные услуги или не возврата ранее излишне перечисленной суммы. Кроме того, граждане, имеющие долги по алиментам, могут потерять право на субсидию, если долг не погашен в течение трех месяцев.

Зато право на субсидию сохраняется за лицами, выполняющими определенные условия, например обучение или получение пенсионных выплат.

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Минсоцполитики субсидия

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