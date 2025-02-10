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Хто може втратити право на субсидії – пояснення Мінсоцполітики

07:00, 10 лютого 2025
Борги, дорогі активи і великі площі – причина відмови в субсидії.
Хто може втратити право на субсидії – пояснення Мінсоцполітики
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Міністерство соціальної політики України повідомило, що виплату житлових субсидій можуть призупинити, якщо громадяни мають великі площі житла, дороге майно або заборгованості. Субсидія надається для зменшення витрат на комунальні послуги, однак існують кілька умов, за яких її не призначають.

Так, субсидія не видається, якщо:

  • загальна площа житла перевищує 130 кв. м для квартир у багатоквартирних будинках та 230 кв. м для індивідуальних будинків (за винятком певних категорій громадян);
  • протягом останніх 12 місяців людина або член її сім'ї здійснив операції на суму понад 50 тис. грн, такі як купівля нерухомості чи транспорту;
  • у домогосподарства є більше одного житлового приміщення або транспортних засобів, що підлягають реєстрації;
  • на депозитах є сума більше 100 тис. грн.

Також, відсутність субсидії можливе у разі заборгованості за комунальні послуги або не повернення раніше надміру перерахованої суми. Крім того, громадяни, які мають борги по аліментах, можуть втратити право на субсидію, якщо борг не погашений протягом трьох місяців.

Натомість, право на субсидію зберігається за особами, що виконують певні умови, як-от навчання або отримання пенсійних виплат.

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Мінсоцполітики субсидія

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