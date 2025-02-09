Закончить войну в 2025 году – реально и для этого есть все возможности, – Владимир Зеленский

По словам Президента Украины, с «тотальными» санкциями и международной поддержкой можно завершить войну.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для британского телеканала ITV News заявил, что «закончить войну в этом году - реально, для этого есть все возможности».

«Безусловно, мы этого очень хотим. И каждый год мы хотим, чтобы у западных партнеров хватило сил заставить Путина закончить войну», - отметил глава государства.

Зеленский также упомянул о стремлении Дональда Трампа быстро завершить конфликт, подчеркнув, что хотя точные сроки неизвестны, важно оставаться сильными и действовать в союзе с европейцами.

«Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильным. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно», - добавил президент.

Отдельно Зеленский отметил важность усиления санкций против России. По его словам, РФ адаптируется к существующим ограничениям, поэтому необходимо внедрять более жесткие меры, которые снизят экономическую активность страны.

«Сделать тотальными санкции. Чтобы они зарабатывали меньше. Тогда у них (россиян - Ред.) может произойти коллапс. Все это понимают, но не все это делают», - подчеркнул он.

Вторым важным фактором для завершения войны Зеленский назвал гарантии безопасности, чтобы избежать повторной оккупации украинских территорий. Также президент упомянул о необходимости поддержки Вооруженных сил Украины и восстановления экономики, разрушенной войной.

«Мы сегодня не говорим о справедливости для Украины. Мы говорим об окончании горячей фазы войны», - подытожил Президент.

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