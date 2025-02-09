Практика судов
  1. В Украине

Закончить войну в 2025 году – реально и для этого есть все возможности, – Владимир Зеленский

16:55, 9 февраля 2025
По словам Президента Украины, с «тотальными» санкциями и международной поддержкой можно завершить войну.
Закончить войну в 2025 году – реально и для этого есть все возможности, – Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для британского телеканала ITV News заявил, что «закончить войну в этом году - реально, для этого есть все возможности».

«Безусловно, мы этого очень хотим. И каждый год мы хотим, чтобы у западных партнеров хватило сил заставить Путина закончить войну», - отметил глава государства.

Зеленский также упомянул о стремлении Дональда Трампа быстро завершить конфликт, подчеркнув, что хотя точные сроки неизвестны, важно оставаться сильными и действовать в союзе с европейцами.

«Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильным. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно», - добавил президент.

Отдельно Зеленский отметил важность усиления санкций против России. По его словам, РФ адаптируется к существующим ограничениям, поэтому необходимо внедрять более жесткие меры, которые снизят экономическую активность страны.

«Сделать тотальными санкции. Чтобы они зарабатывали меньше. Тогда у них (россиян - Ред.) может произойти коллапс. Все это понимают, но не все это делают», - подчеркнул он.

Вторым важным фактором для завершения войны Зеленский назвал гарантии безопасности, чтобы избежать повторной оккупации украинских территорий. Также президент упомянул о необходимости поддержки Вооруженных сил Украины и восстановления экономики, разрушенной войной.

«Мы сегодня не говорим о справедливости для Украины. Мы говорим об окончании горячей фазы войны», - подытожил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором предлагается указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины

Комитет рекомендовал одобрить за основу законопроект, которым предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

Факт того, что военнослужащий не приносил военную присягу, не препятствует его осуждению за отказ от исполнения приказа командира – Верховный Суд

Военнослужащего, не принявшего военную присягу, также могут осудить за отказ выполнять приказ командира – Верховный Суд.

Обязательство медиа удалять комментарии читателей, оскорбляющие третьих лиц, соответствует решению ЕСПЧ – в комитете сослались на заключение консультанта Совета Европы

Комитет по вопросам свободы слова призвал Президента быстрее подписать закон, дающий медиа 3 дня с получения определения суда об открытии производства, на решение вопроса – удалить комментарий читателя, оскорбляющий третьих лиц, или судиться.

Общественный совет при Нацсовете обеспокоен невозможностью бронирования отдельных медиа и обратился к Кабмину – Нацсовет

В Нацсовете, осуществляющем регулирование медиа, сообщили, что общественный совет обратился к Кабмину, МКИП и профильному комитету по проблемам с бронированием отдельных медиа

Верховный Суд высказался об изменении формулировки обвинения по делу экс-народного депутата, экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана

Верховный Суд: Недоказанность одного статуса при доказанности другого не исключает возможности изменения в формулировке обвинения, признанного судом доказанным по сравнению с формулировкой в обвинительном акте, а вопрос, нарушает ли права обвиняемого лица изменение формулировки обвинения в приговоре, зависит от того, как это затрагивает право обвиняемого в защиту.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду