Посол Украины в Польше Боднар подтвердил эксгумацию жертв Волынской трагедии весной

Первую эксгумацию жертв Волынской трагедии начнут в Пужниках этой весной.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил, что первые работы по эксгумации жертв Волынской трагедии запланированы на весну.

В эфире TVN24 он сообщил, что разрешение уже получено для первого места - Пужники. Сейчас идет подготовка для принятия решений по другим локациям на территории Украины и Польши.

«Мы готовимся, чтобы, если позволят погодные условия, все разрешения были оформлены, а польская сторона была готова начать работы», - отметил Боднар.

По его словам, согласно украинскому законодательству, эксгумацию должна проводить украинская компания с соответствующей лицензией. Польская сторона уже имеет партнера для этих работ, и сотрудничество продолжается.

По данным историков, в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.