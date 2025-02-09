Посол України у Польщі Боднар підтвердив ексгумацію жертв Волинської трагедії навесні

Першу ексгумацію жертв Волинської трагедії розпочнуть в Пужниках цієї весни.

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Посол України у Польщі Василь Боднар підтвердив, що перші роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії заплановані на весну.

В ефірі TVN24 він повідомив, що дозвіл вже отримано для першого місця – Пужники. Наразі триває підготовка для ухвалення рішень щодо інших локацій на території України та Польщі.

«Ми готуємося, щоб, якщо дозволять погодні умови, всі дозволи були оформлені, а польська сторона була готова розпочати роботи», – зазначив Боднар.

За його словами, відповідно до українського законодавства, ексгумацію має проводити українська компанія з відповідною ліцензією. Польська сторона вже має партнера для цих робіт, і співпраця триває.

За даними істориків, у 1945 році в Пужниках загинули близько 80 осіб.

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