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Над тренувальною базою ЗСУ в Німеччині зафіксували невідомі дрони

19:00, 9 лютого 2025
Безпілотники кружляли над військовою базою, де проходили навчання на Patriot.
Над тренувальною базою ЗСУ в Німеччині зафіксували невідомі дрони
Фото: dpa
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У січні над військовою базою в Швезінгу (Німеччина), де проходять підготовку українські військові, шість разів виявляли невідомі безпілотники.

Як повідомляє Spiegel, посилаючись на внутрішній звіт, німецькі військові намагалися нейтралізувати дрони за допомогою спеціальних систем, зокрема HP47, але визначити місцезнаходження операторів або приземлити апарати не вдалося.

База вважається зоною особливої безпеки. Там проходять навчання солдати на системах ППО Patriot, зокрема українські військові.

Німецька армія підозрює, що дрони використовувалися для шпигунства за навчаннями на Patriot. Однією з можливих версій є причетність російських спецслужб.

Це не перший випадок появи невідомих дронів над об'єктами, де проходять навчання військові ЗСУ.

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Німеччина ЗСУ

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