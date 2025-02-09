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Над тренировочной базой ВСУ в Германии зафиксировали неизвестные дроны

19:00, 9 февраля 2025
Беспилотники кружили над военной базой, где проходили учения на Patriot.
Над тренировочной базой ВСУ в Германии зафиксировали неизвестные дроны
Фото: dpa
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В январе над военной базой в Швезинге (Германия), где проходят подготовку украинские военные, шесть раз обнаруживали неизвестные беспилотники.

Как сообщает Spiegel, ссылаясь на внутренний отчет, немецкие военные пытались нейтрализовать дроны с помощью специальных систем, в частности HP47, но определить местонахождение операторов или приземлить аппараты не удалось.

База считается зоной особой безопасности. Там проходят учения солдаты на системах ПВО Patriot, в том числе украинские военные.

Немецкая армия подозревает, что дроны использовались для шпионажа за учениями на Patriot. Одной из возможных версий является причастность российских спецслужб.

Это не первый случай появления неизвестных дронов над объектами, где проходят учения военные ВСУ.

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Германия ВСУ

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