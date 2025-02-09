Практика судов
  1. В Украине

Что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора

22:51, 9 февраля 2025
В таком случае работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Гоструд или его территориальные органы.
Что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора.

В таком случае работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Государственную службу Украины по вопросам труда или его территориальным органам.

При отсутствии оснований для приостановления действия трудового договора инспектор труда может внести предписание об устранении выявленных нарушений (по согласованию военной администрации).

Такое предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня его получения.

В случае несогласия работника (работников) с приказом (распоряжением) работодателя о приостановлении действия трудового договора, выданным до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений», таким работником (работниками) соответствующий приказ (распоряжение) может быть обжалован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что назначение участнику боевых действий пенсии по возрасту не является основанием для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации

Мужчина просил обязать воинскую часть уволить его с военной службы в связи с назначением досрочной пенсии по возрасту как лицу, которому предоставлен статус участника боевых действий – как Верховный Суд аргументировал отказ

Верховный Суд согласился с тем, что отказ пограничников студенту иностранного вуза в пересечении границы противоправный – детали дела

Суды указали, что решение пограничников об отказе в пересечении государственной границы в данном случае является вмешательством в свободу передвижения.

Верховной Раде рекомендовали принять закон об обеспечении явки участников процесса и повышении штрафов за неуважение к суду

Комитет согласовал финальную редакцию законопроекта об ужесточении ответственности за неуважение к суду и обеспечении явки в судебные заседания.

У гражданина Польши принудительно изъяли автомобиль на оборонные нужды Украины – Верховный Суд решил, что он имеет право на компенсацию

Таможня сначала изъяла у гражданина Польши авто из-за нарушения таможенных правил, затем суды установили, что в его действиях нет нарушения, однако его авто уже передали на нужды обороны и не вернули – что решил Верховный Суд.

В суде снова сломали диск с доказательствами и разорвали том уголовного дела — подозревают осужденного

Осужденный обвинил в повреждении материалов дела судью и в подробностях рассказал о «действиях» судьи в своей апелляционной жалобе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду