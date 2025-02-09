В Сумах 13-летний мальчик принес домой запчасти, похожие на двигатель, и пострадал от взрыва

Ребенок получил повреждение и был госпитализирован.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумах 13-летний мальчик принес домой найденные на улице запчасти, похожие на двигатель. Через некоторое время один из этих предметов взорвался. Об этом сообщает полиция области.

Ребенок получил повреждение и был госпитализирован.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и происхождение взрывоопасного предмета», - отметили в полиции.

Правоохранители призвали граждан быть внимательными и объяснять детям опасность находок.

«Если вы обнаружили подозрительный предмет – не прикасайтесь к нему, отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите полицию по номеру 102. Только специалисты могут безопасно обезвредить потенциально опасные объекты», - подчеркнули в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.