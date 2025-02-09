У Сумах 13-річний хлопчик приніс додому запчастини, схожі на двигун, і постраждав від вибуху

Дитина отримала ушкодження та була госпіталізована.

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У Сумах 13-річний хлопчик приніс додому знайдені на вулиці запчастини, схожі на двигун. Через деякий час один із цих предметів вибухнув. Про це повідомляє поліція області.

Дитина отримала ушкодження та була госпіталізована.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, які встановлюють всі обставини та походження вибухонебезпечного предмета», - вказали у поліції.

Правоохоронці закликали громадян бути уважними та пояснювати дітям небезпеку подібних знахідок.

«Якщо ви виявили підозрілий предмет – не торкайтеся його, відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте поліцію за номером 102. Лише фахівці можуть безпечно знешкодити потенційно небезпечні об’єкти», - наголосили в поліції.

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