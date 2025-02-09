Практика судів
  1. В Україні

У яких випадках не надається допомога по тимчасовій непрацездатності

22:18, 9 лютого 2025
Фахівці Пенсійного фонду навели підстави для відмови в наданні допомоги з тимчасової непрацездатності.
У яких випадках не надається допомога по тимчасовій непрацездатності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області навело випадки, за яких допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.

Зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

1) у разі одержання застрахованою особою травми або її захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення;

2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за судовим рішенням;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням;

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням;

7) за період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що призначення учаснику бойових дій пенсії за віком не є підставою для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації

Чоловік просив зобов`язати військову частину звільнити його з військової служби у зв`язку з призначенням дострокової пенсії за віком як особі, якій надано статус учасника бойових дій – як Верховний Суд аргументував відмову.

Верховний Суд погодився з тим, що відмова прикордонників студенту іноземного вишу у перетині кордону є протиправною – деталі справи

Суди вказали, що рішення прикордонників про відмову в перетинанні державного кордону у даному випадку є втручанням в свободу пересування.

Верховній Раді рекомендували прийняти закон про забезпечення явки учасників процесу і підвищення штрафів за неповагу до суду

Комітет погодив фінальну редакцію законопроекту про посилення відповідальності за неповагу до суду і забезпечення явки в судові засідання

У громадянина Польщі примусово вилучили автомобіль на оборонні потреби України – Верховний Суд вирішив, що він має право на компенсацію

Митниця спочатку вилучила у громадянина Польщі авто через порушення митних правил, потім суди встановили, що в його діях немає порушення, однак його авто вже відчужили на потреби оборони і не повернули – що вирішив Верховний Суд.

В суді знову зламали диск з доказами та розірвали том кримінальної справи — підозрюють засудженого

Засуджений звинуватив у пошкодженні матеріалів справи суддю та в подробицях розповів про «дії» судді в апеляційній скарзі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду