В каких случаях не оказывается помощь по временной нетрудоспособности

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области привело случаи, при которых пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется.
В частности, пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется:
1) в случае получения застрахованным лицом травмы или ее заболевания при совершении им уголовного преступления;
2) в случае умышленного причинения вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей или симуляции болезни;
3) за время нахождения под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы;
4) за время принудительного лечения, назначенного по судебному решению;
5) в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, которые произошли в результате алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением;
6) за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с обучением;
7) за период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным.
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