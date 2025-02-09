В каких случаях не оказывается помощь по временной нетрудоспособности

Специалисты Пенсионного фонда привели основания для отказа в оказании помощи по временной нетрудоспособности.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области привело случаи, при которых пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется.

В частности, пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется:

1) в случае получения застрахованным лицом травмы или ее заболевания при совершении им уголовного преступления;

2) в случае умышленного причинения вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей или симуляции болезни;

3) за время нахождения под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы;

4) за время принудительного лечения, назначенного по судебному решению;

5) в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, которые произошли в результате алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением;

6) за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с обучением;

7) за период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным.

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