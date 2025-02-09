Во Львовской области будут судить бывшего госрегистратора за незаконную регистрацию права собственности на нежилые помещения

Обвиняемый совершил незаконную регистрацию права собственности на недвижимость за обществом, занимающимся предоставлением в аренду недвижимости.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить бывшего государственного регистратора одного из сельских советов области за незаконную регистрацию права собственности на нежилые помещения. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Установлено, что в 2017 году обвиняемый, будучи в должности госрегистратора, осуществил незаконную регистрацию права собственности на недвижимость по обществу, которое занимается предоставлением в аренду недвижимости.

Речь идет о нежилых помещениях общей площадью 58 кв. м, которые находятся в одном из сел Давыдовской общины.

Для регистрации фигурант внес несанкционированные изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество без достаточных правовых оснований. В частности, не в полном объеме были поданы документы для регистрации.

Следовательно, согласно действующему законодательству, он должен был остановить рассмотрение заявления. Однако обвиняемый с целью получения неправомерной выгоды по заявлению представителя общества провел регистрацию права собственности на вспомогательные помещения, которые фактически «новому собственнику» не принадлежали.

Относительно последнего открыто уголовное производство, идет досудебное расследование.

Как следствие, из-за неправомерных действий обвиняемого из собственности физического лица неправомерно выбыла принадлежащая ему недвижимость.

Обвиняемому инкриминируют несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней и злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги (ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.