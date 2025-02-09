На Львівщині судитимуть колишнього держреєстратора за незаконну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення

Обвинувачений здійснив незаконну реєстрацію права власності на нерухомість за товариством, що займається наданням в оренду нерухомості.

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На Львівщині судитимуть колишнього державного реєстратора однієї з сільських рад області за незаконну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2017 році обвинувачений, перебуваючи на посаді держреєстратора, здійснив незаконну реєстрацію права власності на нерухомість за товариством, що займається наданням в оренду нерухомості.

Мова йде про нежитлові приміщення загальною площею 58 кв. м, які знаходяться у одному з сіл Давидівської громади.

Для реєстрації фігурант вніс несанкціоновані зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без достатніх правових підстав. Зокрема, не в повному обсязі були подані документи для реєстрації.

Відтак, згідно чинного законодавства, він повинен був зупинити розгляд заяви. Проте обвинувачений, з метою отримання неправомірної вигоди, за заявою представника товариства, провів реєстрацію права власності на допоміжні приміщення, які фактично «новому власнику» не належали.

Щодо останнього відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Як наслідок, через неправомірні дії обвинуваченого з власності фізичної особи неправомірно вибула нерухомість, яка їй належала.

Обвинуваченому інкримінують несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї та зловживання повноваженнями особою, які надає публічні послуги (ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України).

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