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Що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору

22:51, 9 лютого 2025
В такому випадку працівник особисто або через профспілку може оскаржити такий наказ до Держпраці або її територіальних органів.
Що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору.

В такому випадку працівник особисто або через профспілку може оскаржити такий наказ до Державної служби України з питань праці або її територіальних органів.

У разі відсутності підстав для призупинення дії трудового договору інспектор праці може внести припис про усунення виявлених порушень (за погодженням військової адміністрації).

Такий припис є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня його отримання.

У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору, виданим до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», таким працівником (працівниками) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до Державної служби України з питань праці.

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Держпраці

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