Закінчити війну в 2025 році – реально і для цього є всі можливості, – Володимир Зеленський

За словами Президента України, з «тотальними» санкціями та міжнародною підтримкою можна завершити війну.

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського телеканалу ITV News заявив, що «закінчити війну цього року – реально, для цього є всі можливості».

«Безумовно, ми цього дуже хочемо. І кожного року ми хочемо, щоб у західних партнерів вистачило сил змусити Путіна закінчити війну», – зазначив глава держави.

Зеленський також згадав про прагнення Дональда Трампа швидко завершити конфлікт, підкресливши, що хоча точні терміни невідомі, важливо залишатися сильними і діяти в союзі з європейцями.

«Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче», – додав президент.

Окремо Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії. За його словами, РФ адаптується до існуючих обмежень, тому необхідно впроваджувати більш жорсткі заходи, які знизять економічну активність країни.

«Зробити тотальними санкції. Щоб вони заробляли менше. Тоді у них (росіян – Ред.) може статися колапс. Всі це розуміють, але не всі це роблять», – підкреслив він.

Другим важливим фактором для завершення війни Зеленський назвав гарантії безпеки, щоб уникнути повторної окупації українських територій. Також президент згадав про необхідність підтримки Збройних сил України та відновлення економіки, зруйнованої війною.

«Ми сьогодні не говоримо про справедливість для України. Ми говоримо про закінчення гарячої фази війни», – підсумував Президент.

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