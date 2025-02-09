Практика судів
  1. В Україні

Закінчити війну в 2025 році – реально і для цього є всі можливості, – Володимир Зеленський

16:55, 9 лютого 2025
За словами Президента України, з «тотальними» санкціями та міжнародною підтримкою можна завершити війну.
Закінчити війну в 2025 році – реально і для цього є всі можливості, – Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського телеканалу ITV News заявив, що «закінчити війну цього року – реально, для цього є всі можливості».

«Безумовно, ми цього дуже хочемо. І кожного року ми хочемо, щоб у західних партнерів вистачило сил змусити Путіна закінчити війну», – зазначив глава держави.

Зеленський також згадав про прагнення Дональда Трампа швидко завершити конфлікт, підкресливши, що хоча точні терміни невідомі, важливо залишатися сильними і діяти в союзі з європейцями.

«Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче», – додав президент.

Окремо Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії. За його словами, РФ адаптується до існуючих обмежень, тому необхідно впроваджувати більш жорсткі заходи, які знизять економічну активність країни.

«Зробити тотальними санкції. Щоб вони заробляли менше. Тоді у них (росіян – Ред.) може статися колапс. Всі це розуміють, але не всі це роблять», – підкреслив він.

Другим важливим фактором для завершення війни Зеленський назвав гарантії безпеки, щоб уникнути повторної окупації українських територій. Також президент згадав про необхідність підтримки Збройних сил України та відновлення економіки, зруйнованої війною.

«Ми сьогодні не говоримо про справедливість для України. Ми говоримо про закінчення гарячої фази війни», – підсумував Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Факт того, що військовослужбовець не складав військову присягу, не заважає його засудженню за відмову від виконання наказу командира – Верховний Суд

Військовослужбовця, який не складав військової присяги, також можуть засудити за відмову виконувати наказ командира – Верховний Суд.

Зобов’язання медіа видаляти коментарі читачів, які ображають третіх осіб, відповідає рішенню ЄСПЛ – у комітеті послалися на висновок консультанта Ради Європи

Комітет з питань свободи слова закликав Президента швидше підписати закон, що дає медіа 3 дні з отримання ухвали суду про відкриття провадження, на вирішення питання – видалити коментар читача, який ображає третіх осіб, або судитися.

Громадська рада при Нацраді занепокоєна неможливістю бронювання окремих медіа і звернулася до Кабміну – Нацрада

У Нацраді, яка здійснює регулювання медіа, повідомили, що громадська рада завернулася до Кабміну, МКІП та профільного комітету стосовно проблем з бронюванням окремих медіа

Верховний Суд висловився щодо зміни формулювання обвинувачення у справі екс-народного депутата, екс-голови Рахункової палати Валерія Пацкана

Верховний Суд: Недоведеність одного статусу при доведеності іншого не виключає можливості зміни в формулюванні обвинувачення, визнаного судом доведеним, порівняно з формулюванням в обвинувальному акті, а питання, чи порушує права обвинуваченої особи зміна формулювання обвинувачення у вироку, залежить від того, яким чином це зачіпає право обвинуваченого на захист.

Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до Виборчого кодексу та низки законів

Уряд пропонує внести зміни до низки норм Виборчого кодексу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду