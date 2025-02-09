Країни Балтії синхронізувалися з енергомережею Євросоюзу

Синхронізація з енергомережею ЄС стала значним кроком до енергетичної незалежності країн Балтії.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 8 лютого Литва, Латвія та Естонія офіційно відключилися від російської енергосистеми.

У неділю, 9 лютого, ці країни повністю синхронізувалися з континентальною мережею ЄС. Про це повідомили Європейській комісії.

Зазнається, що синхронізація з енергомережею ЄС стала значним кроком до енергетичної незалежності країн Балтії після більш ніж двадцятирічної підготовки.

Цей крок забезпечує більшу енергетичну безпеку і можливість користуватися перевагами об'єднаної енергетичної системи ЄС.

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