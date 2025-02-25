DeepSeek інтегрують у смартфони Xiaomi та Redmi

DeepSeek R1 отримають понад 23 моделей смартфонів Xiaomi та Redmi.

Фото: Getty Images

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Компанія Xiaomi працює над впровадженням штучного інтелекту DeepSeek у свої смартфони. Новий ШІ DeepSeek R1 отримають понад 23 моделей смартфонів Xiaomi та Redmi, пише Xiaomitime.

Видання зазначає, що інтеграція ШІ стартувала 14 лютого, але пізніше її тимчасово припинили. Тепер вона знову доступна, і за рахунок DeepSeek фірмовий розумний помічник Xiao AI знайшов нові функції: тепер він допомагає в написанні коду, створює витримки з статей, вирішує складні завдання і т.д.

Також опублікували перелік смартфонів, які отримають підтримку DeepSeek та особливо розумний Xiaomi AI:

Xiaomi 15 Pro; Xiaomi 15; Xiaomi 14 Ultra; Xiaomi 14 Pro Titanium (зі супутниковим зв'язком); Xiaomi 14 Pro; Xiaomi 14; Xiaomi 13 Ultra; Xiaomi 13 Pro; Xiaomi 13; Xiaomi Civi 4 Pro; Xiaomi MIX Fold 4; Xiaomi MIX Flip; Xiaomi MIX Fold 3; Redmi K80 Pro; Redmi K80; Redmi K70 Ultra; Redmi K70 Pro; Redmi K70; Redmi K70E; Redmi K60 Ultra; Redmi K60 Pro; Redmi Turbo 4; Redmi Turbo 3

Крім того, деякі планшети отримають ШІ DeepSeek, серед яких: Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Крім того, Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ.

Разом з тим DeepSeek вводить ліміти на використання моделі ШІ і підвищує тарифи.

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