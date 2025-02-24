Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада провалила голосование за заявление о поддержке демократии в Украине

13:10, 24 февраля 2025
За заявление Верховной Рады о поддержке демократии в Украине проголосовало 218 депутатов.
Верховная Рада провалила голосование за заявление о поддержке демократии в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ходе заседания Верховной Рады 24 февраля было вынесено на голосование заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ. Но она не набрала необходимое количество голосов. За поддержку соответствующего проекта постановления 13 039 проголосовало 218 народных депутатов.

В этом заявлении предлагалось отметить, что парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения.

Также Верховная Рада планировала призвать международное сообщество объединить усилия для достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

Вместе с тем, было поддержано постановление 13038 об обращении Верховной Рады Украины в парламенты и правительства иностранных государств, международных организаций и их межпарламентских ассамблей в связи с третьей годовщиной с начала полномасштабного вооруженного вторжения.

Напомним, народные депутаты начали заседание с исполнения духовного гимна из-за установленного ранее Национального дня молитвы. В зале присутствовали еврокомиссары.

Также 24 февраля в Киеве проходит саммит с участием ведущих европейских лидеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работников USAID по всему миру отправили в административный отпуск — Офис Генерального инспектора USAID

Одновременно USAID начинает внедрять сокращение численности, которое повлияет примерно на 1600 сотрудников USAID из США.

На юриста запретят учиться заочно – комитет одобрил концепцию реформы юридического образования

Юридическую профессию нельзя будет получить заочно – комитет Верховной Рады одобрил концепцию законопроекта о реформе права образования.

Заведения высшего образования МВД, СБУ, высшие военные учебные заведения лишат права готовить юристов — Комитет одобрил концепцию реформы

Комитетом одобрена концепция реформирования высшего юридического образования и первичного доступа к юридической профессии, которая предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях – дальше будут готовить законопроект.

Кир Стармер заявил, что страны G7 должны снизить цены на нефть

Великобритания увеличит военную помощь и потребует снижения цен на нефть – премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Верховная Рада провалила голосование за заявление о поддержке демократии в Украине

За заявление Верховной Рады о поддержке демократии в Украине проголосовало 218 депутатов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду