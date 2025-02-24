Верховная Рада провалила голосование за заявление о поддержке демократии в Украине

За заявление Верховной Рады о поддержке демократии в Украине проголосовало 218 депутатов.

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В ходе заседания Верховной Рады 24 февраля было вынесено на голосование заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ. Но она не набрала необходимое количество голосов. За поддержку соответствующего проекта постановления 13 039 проголосовало 218 народных депутатов.

В этом заявлении предлагалось отметить, что парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения.

Также Верховная Рада планировала призвать международное сообщество объединить усилия для достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

Вместе с тем, было поддержано постановление 13038 об обращении Верховной Рады Украины в парламенты и правительства иностранных государств, международных организаций и их межпарламентских ассамблей в связи с третьей годовщиной с начала полномасштабного вооруженного вторжения.

Напомним, народные депутаты начали заседание с исполнения духовного гимна из-за установленного ранее Национального дня молитвы. В зале присутствовали еврокомиссары.

Также 24 февраля в Киеве проходит саммит с участием ведущих европейских лидеров.

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