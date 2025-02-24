Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств продлить поддержку Украины

Верховная Рада приняла постановление об обращении в парламенты, правительства и международные организации в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения РФ.

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24 февраля Верховная Рада приняла постановление 13038 об обращении в парламенты, правительства и международные организации в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

За соответствующее постановление проголосовали 244 народных избранника.

В частности, в обращении содержатся призывы к:

Оказание военной, финансовой, гуманитарной помощи.

Усиление санкционного давления в РФ.

Возвращение военнопленных, депортированных гражданских и детей.

Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО.

Постановление призывает парламенты и правительства иностранных государств продолжить поддержку Украины, содействовать ее восстановлению, наказать России за военные преступления и обеспечить компенсацию пострадавшим.

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