Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств продлить поддержку Украины

24 февраля Верховная Рада приняла постановление 13038 об обращении в парламенты, правительства и международные организации в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.
За соответствующее постановление проголосовали 244 народных избранника.
В частности, в обращении содержатся призывы к:
Постановление призывает парламенты и правительства иностранных государств продолжить поддержку Украины, содействовать ее восстановлению, наказать России за военные преступления и обеспечить компенсацию пострадавшим.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.