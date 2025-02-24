Верховна Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав продовжити підтримку України

24 лютого Верховна Рада ухвалила постанову 13038 про звернення до парламентів, урядів і міжнародних організацій у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомили народні депутати у соцмережах.
За відповідну постанову проголосували 244 народних обранця.
Зокрема, у зверненні містяться заклики до:
Постанова закликає парламенти та уряди іноземних держав продовжити підтримку України, сприяти її відновленню, покарати рф за воєнні злочини та забезпечити компенсацію постраждалим.
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