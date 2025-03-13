Корпоративной культурой, профессиональным и личностным развитием членов ВККС займутся иностранные партнеры и общественные активисты

Высшая квалификационная комиссия судей хочет улучшить микроклимат в стенах ВККС.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 5 марта рекомендовала главе ВККС Андрею Пасечнику привлечь экспертов проектов международной технической помощи и представителей гражданского общества для «развития корпоративной культуры» в Комиссии, «культуры соблюдения профессиональной этики» и для повышения «профессионального и личностного роста» членов ВККС и сотрудников Секретариата Комиссии.

Соответствующее решение ВККС приняла по итогам истории, связанной с обвинениями заместителя председателя Комиссии Алексея Омельяна в травле руководителя Юридического управления Секретариата ВККС Наталии Кидиной.

Также ВККС решила отказать во внесении в Высший совет правосудия представления об увольнении члена Комиссии Алексея Омельяна, учитывая, что 22 января 2025 года Высший совет правосудия закрыл дисциплинарное дело заместителя председателя ВККС.

Напомним, что в августе 2024 года Наталья Кидина, которая в то время была и. о. руководителя Секретариата ВККС, обратилась с жалобами на поведение Алексея Омельяна, сообщив, что во время ряда совещаний заместитель председателя Комиссии допустил некорректные высказывания в ее адрес и психологически давил на нее.

Впрочем, Высший совет правосудия в итоге отказал в привлечении Алексея Омельяна к дисциплинарной ответственности в связи с недоказанностью его вины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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