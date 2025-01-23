Вища рада правосуддя закрила дисциплінарну справу заступника голови ВККС Олексія Омельяна

Третя дисциплінарна палата ВРП не встановила фактів цькування та тиску на начальника Юридичного управління ВККС

Джерело фото — ВККС

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 22 січня 2025 року відмовила у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Господарського суду Житомирської області Олексія Омельяна, який наразі є заступником голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Причина такого рішення – недоведеність звинувачень у цькуванні начальника Юридичного управління ВККС Наталії Кідіної.

Історія проблеми

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Наталя Кідіна звернулася до Ради правосуддя зі скаргою на поведінку Олексія Омельяна під час низки робочих нарад, в яких вона брала участь як в. о. керівника Секретаріату ВККС.

За словами Наталі Кідіной, Олексій Омельян прямо звинуватив її у некомпетентності, невиконанні обов’язків з забезпечення діяльності Комісії, а також погрожував позбавити її премій. Спілкування з Наталією Кідіною, за її словами, Олексій Омельян здійснював у «принизливому тоні». При цьому, як зазначила начальник Юридичного управління, голова Комісії Андрій Пасічник фактично підтримував Олексія Омельяна.

Як додала Наталя Кідіна, підставою для такої поведінки Олексія Омельяна стало те, що вона відмовилася виконувати незаконні, на її думку, вказівки нового керівництва Комісії.

Так, за її словами, Олексій Омельян вимагав відрядити для виконання обов’язків секретарів в приймальній нового керівництва Комісії працівників Секретаріату – державних службовців.

Наталя Кідіна була проти такого відрядження, адже робота у приймальнях керівництва Комісії не передбачена посадовими інструкціями державних службовців Секретаріату, до того ж у кожного працівника Секретаріату є своє коло обов’язків, які теж комусь потрібно виконувати.

Як повідомила Наталя Кідіна, суперечки з керівництвом Комісії призвели до суттєвого погіршення стану її здоров’я, зокрема, психологічного стану.

Детальніше про серпневі події у ВККС можна дізнатися за посиланням.

Третя дисциплінарна палата ВРП 11 вересня 2024 року відкрила дисциплінарну справу стосовно Олексія Омельяна.

Втім розгляд справи по суті розпочався лише 8 січня.

Олексій Омельян тоді заперечував будь-які факти некоректної поведінки та розповів, що фактично вмовляв Наталю Кідіну виконувати її обов’язки як в. о. керівника Секретаріату ВККС. Однак Наталя Кідіна категорично відмовилася вирішувати питання забезпечення роботи приймальні керівництва ВККС.

У свою чергу Наталя Кідіна повідомила, що вона в принципі не могла відрядити працівників Секретаріату Комісії для роботи у приймальню керівництва ВККС, оскільки для цього ВККС у пленарному складі повинна змінити норми Положення про секретаріат ВККС. За її словами в приймальнях керівництва ВККС традиційно працюють помічники голови та заступника голови Комісії, які відносяться до патронатної служби.

Що вирішила дисциплінарна палата ВРП

На засідання дисциплінарної палати ВРП 22 січня Олексій Омельян не з’явився, оскільки перебував на терміновій нараді щодо ситуації з конкурсом на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

У свою чергу Наталя Кідіна також попросила відкласти засідання дисциплінарної палати, оскільки за її власною ініціативою має відбутися процедура психологічного дослідження, а саме перевірка її свідчень стосовно поведінки Олексія Омельяна за допомогою поліграфу.

Однак дисциплінарна палата відмовила у задоволенні обох клопотань про відкладення засідання.

Як повідомив доповідач у справі Олексія Омельяна – заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов, встановити точні обставини серпневих подій у ВККС, виявилося практично неможливим.

Свідчення Наталі Кідіної, як і інших працівників Секретаріату Комісії – заступника директора Департаменту суддівської кар’єри Оксани Назарової та начальника відділу супроводу програмного забезпечення Управління інформаційних технологій Сергія Коровки, вказували на неетичну поведінку Олексія Омельяна під час службових нарад.

Однак свідчення Олексія Омельяна, голови ВККС Андрія Пасічника та інших членів Комісії вже дозволяли зробити висновок, що історія з цькуванням Наталі Кідіної є перебільшенням.

Перевірити покази сторін було неможливо, оскільки таємно зроблений аудіо запис інциденту Наталя Кідіна чомусь відмовилася надавати членам ВРП для дослідження.

В цілому, Дмитро Лук’янов дійшов висновку, що психологічного тиску або умисного цькування Наталі Кідіної не було, зокрема, не встановлено фактів нецензурної лайки, відвертих погроз та інших форм психологічного тиску на начальника Юридичного управління ВККС.

На думку Дмитра Лук’янова, мова йде скоріше про суперечку між заступником голови ВККС та в. о. керівника Секретаріату Комісії, під час якої Олексій Омельян намагався визначити для Наталії Кідіної певні завдання, які вона, як виявилося, не мала бажання виконувати.

Як зазначив заступник голови ВРП, є чіткий алгоритм дій, якого повинен дотримуватися державний службовець у разі отримання дійсно незаконних вказівок від керівництва.

Так, у разі виникнення сумнівів у законності розпорядження керівника, державний службовець повинен вимагати наказ у письмовій формі, а у подальшому повідомити про незаконні дії керівництва вже керівника вищого рівня.

Таким чином, мова йде не про цькування в його офіційно визначеному тлумаченні, а про конфлікт між заступником керівника Комісії і в. о. керівника Секретаріату ВККС стосовно виконання Наталією Кідіною своїх обов’язків.

У підсумку Третя дисциплінарна палата ВРП одноголосно вирішила відмовити у притягненні Олексія Омельяна до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з відсутністю складу дисциплінарного проступку.

Дозвіл на оскарження свого рішення Третя дисциплінарна палата вирішила Наталії Кідіної не надавати.

Автор В’ячеслав Хрипун

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