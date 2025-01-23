Высший совет правосудия закрыл дисциплинарное дело заместителя председателя ВККС Алексея Омельяна

Третья дисциплинарная палата ВСП не установила фактов травли и давления на начальника Юридического управления ВККС.

Источник фото — ВККС

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 22 января 2025 года отказалась привлекать к дисциплинарной ответственности судью Хозяйственного суда Житомирской области Алексея Омельяна, который сейчас является заместителем председателя Высшей квалификационной комиссии судей.

Причина такого решения – недоказанность обвинений в травле начальника Юридического управления ВККС Натальи Кидиной.

История проблемы

Напомним, что в августе 2024 года Наталья Кидина обратилась в Совет правосудия с жалобой на поведение Алексея Омельяна во время ряда рабочих совещаний, в которых она принимала участие, как и. о. руководителя Секретариата ВККС.

По словам Наталии Кидиной, Алексей Омельян прямо обвинил ее в некомпетентности, невыполнении обязанностей по обеспечению деятельности Комиссии, а также угрожал лишить ее премий. Общение с Наталией Кидиной, по ее словам, Алексей Омельян осуществлял в «унизительном тоне». При этом, как отметила начальник Юридического управления, глава Комиссии Андрей Пасечник фактически поддерживал Алексея Омельяна.

Как добавила Наталья Кидина, основанием для такого поведения Алексея Омельяна стало то, что она отказалась выполнять незаконные, по ее мнению, указания нового руководства Комиссии.

Так, по ее словам, Алексей Омельян требовал направить для исполнения обязанностей секретарей в приемной нового руководства Комиссии работников Секретариата – государственных служащих.

Наталья Кидина была против такого командирования, ведь работа в приемных руководства Комиссии не предусмотрена должностными инструкциями государственных служащих Секретариата, к тому же у каждого работника Секретариата есть свои обязанности, которые тоже кому-то нужно выполнять.

Как сообщила Наталья Кидина, споры с руководством Комиссии привели к существенному ухудшению состояния ее здоровья, в частности психологического состояния.

Детальнее об августовских событиях в ВККС можно узнать по ссылке.

Третья дисциплинарная палата ВСП 11 сентября 2024 года открыла дисциплинарное дело в отношении Алексея Омельяна.

Впрочем, рассмотрение дела по сути началось только 8 января.

Алексей Омельян тогда отрицал какие-либо факты некорректного поведения и рассказал, что фактически уговаривал Наталью Кидину выполнять ее обязанности, как и. о. руководителя Секретариата ВККС. Однако Наталья Кидина категорически отказалась решать вопрос обеспечения работы приемной руководства ВККС.

В свою очередь Наталья Кидина сообщила, что она в принципе не могла направить работников Секретариата Комиссии для работы в приемную руководства ВККС, поскольку для этого ВККС в пленарном составе должна изменить нормы Положения о секретариате ВККС. По ее словам, в приемных руководства ВККС традиционно работают помощники председателя и заместителя председателя Комиссии, которые относятся к патронатной службе.

Что решила дисциплинарная палата ВСП

На заседание дисциплинарной палаты ВСП 22 января Алексей Омельян не явился, поскольку находился на срочном совещании по ситуации с конкурсом на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

В свою очередь, Наталья Кидина также попросила отложить заседание дисциплинарной палаты, поскольку по ее собственной инициативе должна состояться процедура психологического исследования, а именно проверка ее свидетельств о поведении Алексея Омельяна с помощью полиграфа.

Однако дисциплинарная палата отказала в удовлетворении обоих ходатайств о переносе заседания.

Как сообщил докладчик по делу Алексея Омельяна – заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов, установить точные обстоятельства августовских событий в ВККС оказалось практически невозможным.

Свидетельства Натальи Кидиной, как и других работников Секретариата Комиссии – заместителя директора Департамента судейской карьеры Оксаны Назаровой и начальника отдела сопровождения программного обеспечения Управления информационных технологий Сергея Коровки, указывали на неэтичное поведение Алексея Омельяна во время служебных совещаний.

Однако свидетельства Алексея Омельяна, председателя ВККС Андрея Пасечника и других членов Комиссии уже позволяли заключить, что история с травлей Натальи Кидиной является преувеличением.

Проверить показания сторон было невозможно, поскольку тайно сделанную аудио запись инцидента Наталья Кидина почему-то отказалась предоставлять членам ВСП для изучения.

В целом, Дмитрий Лукьянов пришел к выводу, что психологического давления или умышленной травли Натальи Кидиной не было, в частности, не были установлены факты нецензурной брани, откровенных угроз и других форм психологического давления на начальника Юридического управления ВККС.

По мнению Дмитрия Лукьянова, речь идет скорее о споре между заместителем председателя ВККС и и. о. руководителя Секретариата Комиссии, во время которого Алексей Омельян пытался определить для Натальи Кидиной конкретные задачи, которые она, как оказалось, не хотела выполнять.

Как отметил заместитель председателя ВСП, есть четкий алгоритм действий, который должен соблюдаться государственным служащим в случае получения действительно незаконных указаний от руководства.

Так, в случае возникновения сомнений в законности распоряжения руководителя, государственный служащий должен потребовать приказ в письменной форме, а в дальнейшем сообщить о незаконных действиях руководства уже руководителя высшего уровня.

Таким образом, речь идет не о травле в его официально определенном толковании, а о конфликте между заместителем руководителя Комиссии и и. о. руководителя Секретариата ВККС касательно исполнения Наталией Кидиной своих обязанностей.

В итоге Третья дисциплинарная палата ВСП единогласно решила отказать в привлечении Алексея Омельяна к дисциплинарной ответственности в связи с отсутствием состава дисциплинарного проступка.

Разрешение на обжалование своего решения Третья дисциплинарная палата решила Наталье Кидиной не предоставлять.

Автор Вячеслав Хрипун

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