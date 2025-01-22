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В ВККС сообщили, как кандидаты на должности судей апелляционных хозяйственных и административных судов будут сдавать практическое задание

21:25, 22 января 2025
Продолжительность выполнения практического задания кандидатами – 360 минут, проходной балл — 112,5.
В ВККС сообщили, как кандидаты на должности судей апелляционных хозяйственных и административных судов будут сдавать практическое задание
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В среду, 22 января, Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение о допуске 203 кандидатов, успешно сдавших тестирование когнитивных способностей, к третьему этапу квалификационного экзамена в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах, объявленного решением Комиссии2 94/ЗП-23 (с изменениями), – выполнение практического задания по специализации апелляционного административного и хозяйственного суда, и определены графики его проведения.

Графіки виконання практичного завдання:

Апеляційний адміністративний суд

Апеляційний господарський суд

У разі якщо прізвище особи, зазначеної у графіку, змінено необхідно невідкладно повідомити Комісію та надіслати копію документа, що посвідчує відповідну зміну (контактна інформація для повідомлення: тел. (044)233-63-85, [email protected]).

Практичне завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних та господарських судах виконуватиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

Для реєстрації необхідно мати при собі паспорт громадянина України.

Виконання практичного завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних та господарських судах здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Індивідуальні коди для виконання практичного завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних та господарських судах визначаються за принципом випадковості із застосуванням методу автоматизованого формування (за допомогою інформаційної системи).

Робоче місце для виконання практичного завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних та господарських судах визначається за принципом випадковості із застосуванням методу сліпого вибору кандидатом на посаду судді серед надрукованих та розміщених перед ним / нею випадковим чином прихованих варіантів.

Доступ заінтересованих осіб до виконання практичного завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних та господарських судах забезпечуватиметься шляхом відеотрансляції у режимі реального часу в мережі «Інтернет».

Тривалість виконання практичного завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних та господарських судах – 360 хвилин.

Максимально можливий бал за виконання практичного завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних та господарських судах – 150.

Прохідний бал за виконання практичного завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних та господарських судах – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

Із Особливостями виконання практичного завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних та господарських судах у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами), можна ознайомитися за посиланням.

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судья ВККС

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