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В Украине задержали еще 19 организаторов схем для уклонистов, среди дельцов есть адвокат

21:08, 22 января 2025
Организаторов схем для уклонистов задержали в 5 областях.
В Украине задержали еще 19 организаторов схем для уклонистов, среди дельцов есть адвокат
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В Украине правоохранители ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали 19 организаторов сделок. Фигуранты занимались торговлей фиктивными медсправками или за деньги переправляли уклонистов за границу вне контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, в Одесской области правоохранители остановили вблизи кодона 4 микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались скрыто вывезти в непризнанное Приднестровье 47 уклонистов. Возле машин с военнообязанными ехало авто, в котором находились организаторы этой схемы.

В общей сложности преступная группа по переправке уклонистов состояла из 9 человек, среди которых – двое иностранцев с Южного Кавказа. Все они находятся под стражей.

На Харьковщине разоблачены еще четыре организатора «схем для уклонистов». Среди задержанных – местный адвокат и рецидивист, судимый за умышленное убийство.

В незаконную деятельность они привлекли более 10 сообщников. Злоумышленники продавали уклонистам фиктивные медсправки о наличии инвалидности для снятия с военного учета.

Во время обысков у задержанных обнаружено около полумиллиона американских долларов.

В Киеве «на горячем» задержан бывший адвокат, который помогал уклонистам бежать за границу под видом экспедиторов гуманитарных грузов. Для реализации преступного механизма фигурант оформлял своих клиентов в местную благотворительную организацию.

В Полтавской области разоблачена чиновница Департамента здравоохранения Полтавской ОВА. Для оформления фейковой инвалидности она торговала поддельными медвыводами об обследованиях на магнитно-резонансной томографии.

Еще одну схему в регионе организовали два предпринимателя, которые продавали уклонистам поддельные удостоверения сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Хмельницкой области подозрение получили заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии и двое местных врачей, которые безосновательно оформляли военнообязанным медсправки для получения инвалидности.

По разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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СБУ

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