Депутаты предлагают внести изменения в закон о демографическом реестре и защите персональных данных, расширив права БЭБ и органов финконтроля

Бюро экономической безопасности и органам финансового контроля предлагают предоставить доступ к документам, оформляемым с применением средств Демографического реестра.

Правоохранительный комитет парламента рекомендовал к принятию в целом как закона законопроект 10255 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях «об усилении ответственности за использование публичных средств должностными лицами распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики».

Целью законопроекта, как указывают народные избранники в пояснительной записке, является «усовершенствование норм КУоАП для предотвращения совершения административных правонарушений в сфере использования публичных средств».

Вместе с тем законопроект предусматривает внесение изменений в закон о Демографическом реестре и о защите персональных данных, касающихся не только должностных лиц, но и обычных граждан.

Так, этот законопроект предусматривает расширение данных, которые Министерство финансов и Бюро экономической безопасности смогут получать. В частности, речь идет о доступе к документам, оформляемым с применением Демографического реестра, а это достаточно широкий круг документов.

Напомним, что в Демографический реестр вносятся данные о месте рождения, зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения), сведения об оформленных документах на постоянное жительство за границей или возврат на жительство в Украине, сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, сведения о гражданстве или его отсутствии и основания приобретения гражданства Украины, реквизиты документов, выданных лицу средствами Реестра, а также документов, на основании которых выданы такие документы, оцифрованный образец подписи, оцифрованный образ лица, оцифрованные отпечатки пальцев рук, дополнительная переменная информация о рождении детей, браке и расторжении брака, смену имени и т.д.

В настоящее время в ч. 3 статьи 11 Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» установлено:

«Информация, сведения или другие персональные данные о лице, содержащиеся в Реестре, используются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующую государственную финансовую и бюджетную политику, в объеме, определенном Законом Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат», для верификации и мониторинг государственных выплат и Бюро экономической безопасности Украины во время осуществления своих полномочий».

Депутаты предлагают добавить предписание об использовании документов, оформляемых с применением Демографического реестра, а также несколько по-другому расставить запятые. Согласно сравнительной таблице ч. 3 ст. 11 будет звучать так:

«Информация, сведения или другие персональные данные о лице и о документах, оформляемых с применением средств Реестра, содержащихся в Реестре, используются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующую государственную финансовую и бюджетную политику, в объеме, определенном Законом Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат», для верификации и мониторинга государственных выплат, Бюро экономической безопасности Украины, при осуществлении своих полномочий».

То есть БЭБ сможет использовать документы, которые оформляются с применением средств Демографического реестра.

Также в Законе «О защите персональных данных» будет определено, что порядок доступа третьих лиц к персональным данным, находящимся во владении распорядителя публичной информации, определяется Законом «О доступе к публичной информации», кроме данных, получаемых от других органов Министерством финансов, при осуществлении верификации и мониторинга государственных выплат и органом государственного финансового контроля при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях.

«Изменения в ч. 1 ст. 16 Закона «О защите персональных данных» выходят за пределы предмета регулирования данного законопроекта. В частности, речь идет о доступе к данным, получаемым от других органов органом государственного финансового контроля при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях.

Однако данное положение касается не только дел относительно информации, обязательное обнародование которой предусмотрено Законом «Об открытости использования публичных средств», но и других дел, рассматриваемых органами государственного финансового контроля, определенными в ст. 234-1 КУоАП.

Например, дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства по финансовым вопросам (ст. 164-2 КУоАП)» - отметило ГНЭУ ВР в своем заключении.

Кроме того, в Законе «Об основных основах осуществления государственного финансового контроля в Украине» предлагается расширить полномочия органа государственного финансового контроля.

А именно ему предоставляется право:

осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в случаях, предусмотренных законом;

собирать и получать персональные данные лица в случаях, предусмотренных законами, с целью осуществления производства по делам об административных правонарушениях;

получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, других юридических лиц и их должностных лиц, физических лиц – предпринимателей документы, материалы, информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимые для выполнения возложенных на него задач.

Напомним, что центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного финансового контроля является Государственная аудиторская служба.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 22 мая 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 10255, согласно которому также будет предусмотрен штраф за несвоевременное обнародование информации, обязательное обнародование которой предусмотрено законом об открытости использования публичных средств – до 850 грн. Кроме того, обнародование недостоверной, неточной или неполной информации, обязательное обнародование которой предусмотрено этим законом, будет влечь штраф до 1190 грн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.