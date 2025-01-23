Депутати пропонують внести зміни до закону про демографічний реєстр і захист персональних даних, розширивши права БЕБ і органів фінконтролю

Бюро економічної безпеки і органам фінансового контролю пропонують надати доступ до документів, що оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Правоохоронний комітет парламенту рекомендував до прийняття в цілому як закону законопроект 10255 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення «щодо посилення відповідальності за використання публічних коштів посадовими особами розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств державного та комунального сектора економіки».

Метою законопроекту, як вказують народні обранці у пояснювальній записці, є «вдосконалення норм КУпАП для запобігання вчиненню адміністративних правопорушень у сфері використання публічних коштів».

Разом з тим, законопроект передбачає внесення змін до закону про Демографічний реєстр і про захист персональних даних, які стосуються не лише посадовців, а й звичайних громадян.

Так, цей законопроект передбачає розширення даних, які Міністерство фінансів та Бюро економічної безпеки зможуть отримувати. Зокрема, йдеться про доступ до документів, які оформлюються із застосуванням Демографічного реєстру, а це досить широке коло документів.

Нагадаємо, що до Демографічного реєстру вносяться дані про місце народження, зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування), відомості про оформлені документи на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України, реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи, відцифрований зразок підпису, відцифрований образ обличчя, відцифровані відбитки пальців рук, додаткова змінна інформація про народження дітей, шлюб і розірвання шлюбу, зміну імені тощо.

Наразі у ч. 3 статті 11 Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» встановлено:

«Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», для верифікації та моніторингу державних виплат та Бюро економічної безпеки України під час здійснення своїх повноважень».

Депутати пропонують додати припис стосовно використання документів, які оформлюються із застосуванням Демографічного реєстру, а також трохи по-іншому розставити коми. Відповідно до порівняльної таблиці ч. 3 ст. 11 звучатиме так:

«Інформація, відомості або інші персональні дані про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, які містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», для верифікації та моніторингу державних виплат, Бюро економічної безпеки України, під час здійснення своїх повноважень».

Тобто, БЕБ зможе використовувати документи, які оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Також у Законі «Про захист персональних даних» буде визначено, що порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом «Про доступ до публічної інформації», крім даних, що отримує від інших органів Міністерство фінансів, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, та орган державного фінансового контролю під час здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

«Зміни до ч. 1 ст. 16 Закону «Про захист персональних даних» виходять за межі предмету регулювання даного законопроекту. Зокрема, йдеться про доступ до даних, що отримує від інших органів орган державного фінансового контролю під час здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Однак дане положення стосуватиметься не тільки справ щодо інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено Законом «Про відкритість використання публічних коштів», а й інших справ, які розглядають органи державного фінансового контролю, що визначені у ст. 234-1 КУпАП. Наприклад, справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства з фінансових питань (ст. 164-2 КУпАП)» - зазначило ГНЕУ ВР у своєму висновку.

Крім того, у Законі «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» пропонується розширити повноваження органу державного фінансового контролю.

А саме, йому надається право:

здійснювати провадження в справах про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у випадках передбачених законом;

збирати та отримувати персональні дані особи у випадках передбачених законами, з метою здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців документи, матеріали, інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Нагадаємо, що центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю є Державна аудиторська служба.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 22 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 10255, за яким також буде передбачено штраф за несвоєчасне оприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законом про відкритість використання публічних коштів – до 850 грн. Крім того, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено цим законом, буде тягти штраф до 1190 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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