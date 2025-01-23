Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Депутати пропонують внести зміни до закону про демографічний реєстр і захист персональних даних, розширивши права БЕБ і органів фінконтролю

09:05, 23 січня 2025
Бюро економічної безпеки і органам фінансового контролю пропонують надати доступ до документів, що оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.
Депутати пропонують внести зміни до закону про демографічний реєстр і захист персональних даних, розширивши права БЕБ і органів фінконтролю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронний комітет парламенту рекомендував до прийняття в цілому як закону законопроект 10255 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення «щодо посилення відповідальності за використання публічних коштів посадовими особами розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств державного та комунального сектора економіки».

Метою законопроекту, як вказують народні обранці у пояснювальній записці, є «вдосконалення норм КУпАП для запобігання вчиненню адміністративних правопорушень у сфері використання публічних коштів».

Разом з тим, законопроект передбачає внесення змін до закону про Демографічний реєстр і про захист персональних даних, які стосуються не лише посадовців, а й звичайних громадян.

Так, цей законопроект передбачає розширення даних, які Міністерство фінансів та Бюро економічної безпеки зможуть отримувати. Зокрема, йдеться про доступ до документів, які оформлюються із застосуванням Демографічного реєстру, а це досить широке коло документів.

Нагадаємо, що до Демографічного реєстру вносяться дані про місце народження, зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування), відомості про оформлені документи на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України, реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи, відцифрований зразок підпису, відцифрований образ обличчя, відцифровані відбитки пальців рук, додаткова змінна інформація про народження дітей, шлюб і розірвання шлюбу, зміну імені тощо.

Наразі у ч. 3 статті 11 Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» встановлено:

«Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», для верифікації та моніторингу державних виплат та Бюро економічної безпеки України під час здійснення своїх повноважень».

Депутати пропонують додати припис стосовно використання документів, які оформлюються із застосуванням Демографічного реєстру, а також трохи по-іншому розставити коми. Відповідно до порівняльної таблиці ч. 3 ст. 11 звучатиме так:

«Інформація, відомості або інші персональні дані про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, які містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», для верифікації та моніторингу державних виплат, Бюро економічної безпеки України, під час здійснення своїх повноважень».

Тобто, БЕБ зможе використовувати документи, які оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Також у Законі «Про захист персональних даних» буде визначено, що порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом «Про доступ до публічної інформації», крім даних, що отримує від інших органів Міністерство фінансів, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, та орган державного фінансового контролю під час здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

«Зміни до ч. 1 ст. 16 Закону «Про захист персональних даних» виходять за межі предмету регулювання даного законопроекту. Зокрема, йдеться про доступ до даних, що отримує від інших органів орган державного фінансового контролю під час здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Однак дане положення стосуватиметься не тільки справ щодо інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено Законом «Про відкритість використання публічних коштів», а й інших справ, які розглядають органи державного фінансового контролю, що визначені у ст. 234-1 КУпАП. Наприклад, справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства з фінансових питань (ст. 164-2 КУпАП)» - зазначило ГНЕУ ВР у своєму висновку.

Крім того, у Законі «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» пропонується розширити повноваження органу державного фінансового контролю.

А саме, йому надається право:

  • здійснювати провадження в справах про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у випадках передбачених законом;
  • збирати та отримувати персональні дані особи у випадках передбачених законами, з метою здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;
  • одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців документи, матеріали, інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Нагадаємо, що центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю є Державна аудиторська служба.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 22 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 10255, за яким також буде передбачено штраф за несвоєчасне оприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законом про відкритість використання публічних коштів – до 850 грн. Крім того, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено цим законом, буде тягти штраф до 1190 грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект бюро економічної безпеки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують внести зміни до закону про демографічний реєстр і захист персональних даних, розширивши права БЕБ і органів фінконтролю

Бюро економічної безпеки і органам фінансового контролю пропонують надати доступ до документів, що оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру

Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

Військовозобов’язаний повинен оформити військово-обліковий документ замість посвідчення про приписку, не чекаючи виклику ТЦК — апеляційний адмінсуд

Посвідчення про приписку до призовної дільниці не є військово-обліковим документом, а оновлення даних через Резерв+ ще не свідчить про наявність такого документу – апеляційний суд.

Штрафи за неповагу до суду можуть зрости до 6800 грн, а за неявку до суду – до 12 тисяч грн

У разі неприбуття на виклик слідчого буде загрожувати штраф до 3028 грн, а у разі неприбуття на виклик судді – до 12 112 грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду