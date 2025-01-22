Общественный совет международных экспертов попросил ВККС созвать специальное совместное заседание – что известно

Международные эксперты уже готовы проводить собеседования с кандидатами на должности судей ВАКС, которые еще участвуют в конкурсе.

Общественный совет международных экспертов 22 января 2025 года обратился к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой созвать специальное совместное заседание для проведения собеседований с 7 кандидатами на вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда.

«Мы просмотрели материалы, касающиеся кандидатов, и считаем, что есть обоснованные основания для созыва специального совместного заседания, чтобы провести собеседования со всеми кандидатами», - сообщил председатель ОСМЭ Роберт Брукхейсен.

Отметим, что после завершения этапа квалификационного экзамена в конкурсе на 15 вакантных должностей судей ВАКС осталось всего 7 кандидатов, а на 10 должностей судей АП ВАКС ни одного.

Напомним, что 29 апреля 2024 года ВККС назначила уже второй в истории состав ОСМЭ, состоящий из шести иностранных экспертов в сфере права и антикоррупционной деятельности.

19 декабря 2024 года главой ОСМЭ был избран представитель Нидерландов Роберт Брукхейсен.

ОСМЭ задействован в процедуре отбора судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Во время специальных совместных заседаний с участием ВККС и ОСМЭ иностранные эксперты могут прекращать дальнейшее участие в конкурсе тех кандидатов, к которым у них возникли обоснованные претензии.

Автор Вячеслав Хрипун

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